Proti hordám nemrtvých ve hře Back 4 Blood

V Back 4 Blood se hráč ujímá jednoho ze čtyř členů skupinky, která se musí prostřílet hromadou nemrtvých a sem tam u toho splnit nějaký úkol. Nemrtvých je navíc několik druhů, a to od klasických zombií až po tradiční obrovské tanky – Breakery, Snitcher, což je ekvivalent čarodějnice z L4D, který na hráče upozorní nesnesitelným křikem. Na hráče čeká také pár bossů.

Jedna z novinek oproti Left 4 Dead je systém kartiček, které dodávají hráči určité výhody, nebo naopak nevýhody v hratelnosti. To se pak odráží na odměně, kterou hráč na konci úrovní získá.

Upřímně to do tohoto žánru úplně nepatří, a hře by mnohem více slušel robustnější systém vylepšování zbraní. Zbraně si lze postupně vylepšovat, ale nalezená vylepšení nelze ze zbraní sundat, či je prohodit. Pokud tedy hráč najde o něco lepší zbraň s vyššími základními atributy, musí se té předchozí se všemi vylepšeními zbavit.