Ovladač PlayStationu 5 byl odhalen dříve než samotná konzole

Za návrhem stojí přímo herní divize Sony Interactive Entertainment (SIE), která si jej nechala patentovat v domovském Japonsku. Na první pohled se chystaná novinka nijak zásadně neliší od aktuálně nabízené čtyřky, alespoň co se týče rozmístění ovládacích prvků. Ovladač má nicméně baculatější tvar, což by mělo v praxi přispět k příjemnější ergonomii.

Vylepšení má být u ovladače DualShock ještě daleko více. Měl by místo obyčejných vibrací nabídnout haptickou odezvu. Ovladač se tedy bude chvět podle toho, co se bude zrovna dít na obrazovce. Podle šéfa herní a zábavní divize Sony by se díky tomu měl hráč cítit úplně jinak, když se plazí nízkou trávou a když řídí nějaký závodní speciál.