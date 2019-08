Novinky z největšího herního veletrhu

K vidění byly desítky nových titulů od stříleček přes strategie až po hry pro nejmenší. Prakticky všechny nové hry mají jedno společné. Jejich tvůrci se snažili využít potenciál nového hardwaru, lákají tak na daleko věrnější grafiku s oslnivými detaily.

Prim v tomto ohledu hrály především stroje, které podporují technologii ray tracing, tedy především klasické počítače a notebooky s grafickými kartami od společnosti Nvidia. Právě tyto grafiky totiž dovolují simulovat skutečný fyzický svět ve hrách, dovedou vypočítat přesné stíny, odrazy a lomy světla podle konkrétních materiálů a samotné scény.

Extrémně reálná grafika

Děj příslušného titulu dokáže nabrat úplně jinou atmosféru, když v krvelačné vřavě vidíte lehce se pohupující vlnky v protékající řece nebo zahlédnete sebe samého s puškou v ruce v odrazu okna. I pouhá rozsvícená lampička dovede vdechnout díky realističtějšímu vykreslení stínů hororový nádech prakticky jakékoliv místnosti.

Jak je tato technologie užitečná v praxi, bylo vidět například na titulu Minecraft. Tato deset let stará hra se totiž stále těší nebývalé popularitě, přesto je její grafika již dávno překonaná. Díky ray tracingu nicméně působí Minecraft daleko moderněji, alespoň tedy jeho vylepšená verze pro stroje s Windows 10.

Ray tracing v Minecraftu Video: archív tvůrců

Celá řada zajímavých her byla samozřejmě odhalena také pro televizní konzole, především tedy pro Xbox od Microsoftu, Sony PlayStation 4 a Switch od Nintenda. Bylo nicméně patrné, že v otázce výkonu se již nové hry dostaly na samé maximum výkonu, který současné systémy nabízejí.

Tvůrci her tak netrpělivě očekávají příchod nových konzolí, které by se na pultech obchodů měly objevit v průběhu nadcházejícího roku. Ty totiž přinesou v první řadě pořádnou dávku výkonu navíc – měly by bez problémů zvládat hraní ve 4K i při vysokých detailech a snímkování, některé tituly dokonce bude možné hrát i v rozlišení 8K.

Výrobci se nicméně zatím snaží držet všechny informace o chystaných strojích pod pokličkou.

Fenomén rozšířené reality

Na veletrhu Gamescom 2019 nechyběly ani tituly určené pro mobily a tablety, které se těší stále větší popularitě. A to především vzhledem k tomu, že je díky nim možné hrát jednotlivé tituly úplně jiným způsobem, než jsou hráči zvyklí u televizních nebo počítačových obrazovek.

Celá řada nových titulů tak sází na fenomén rozšířené reality, který již před třemi roky rozpoutala hra Pokémon Go. Hráči v ní musejí aktivně hledat pokémony ukryté různě po městě. Stačí spustit aplikaci v chytrém telefonu a podle mapy vyrazit na lov.

Upoutávka na hru Pokémon Go Video: Niantic

Samotný odchyt probíhá prostřednictvím zabudované kamery v mobilu nebo tabletu. Přes displej mobilního zařízení totiž ve skutečném prostoru uživatelé virtuální příšerky vidí. Hra je tedy schopna na displeji telefonu vykreslit virtuální předměty v reálném prostředí.

Brány výstaviště v Kolíně nad Rýnem byly otevřeny celý minulý týden a na akci zavítalo na 400 000 lidí z více než 114 zemí světa. Svoje novinky prezentovalo více než tisíc herních vydavatelů. Kromě světoznámých společností, jako jsou například Microsoft, Sony či Nintendo, nechyběly také menší firmy s nezávislými tituly.

Fanoušci si mohli jednotlivé tituly na akci přímo vyzkoušet, a to včetně nových počítačů a posledních generací televizních konzolí. Nouze nebyla ani o nejrůznější periferie, grafické karty či o herní monitory.

FIFA 20: fotbal s partou z Německa

Nalákat fotbalové fanoušky německé ligy se bude snažit studio EA titulem FIFA 20. Tvůrci totiž zakoupili licenci na Bundesligu, a to včetně hráčů i stadionů. Hráče tak čeká hromada nového obsahu navíc, jak zástupci EA informovali na veletrhu Gamescom v německém Kolíně nad Rýnem.

Ve hře FIFA 20 se díky nové licenci objeví 13 stadionů, 18 týmů a 180 detailně naskenovaných hráčů z německé Bundesligy. Fanoušci se tak mohou těšit například na Düsseldorf Arenu, Red Bull Arenu či na Volksparkstadion. Stejně tak si ale budou moci zahrát za FC Augsburg, Fortunu Düsseldorf i za FC Schalke 04.

FIFA 20 nabídne Bundesligu Video: archív tvůrců

Novinek má nicméně FIFA 20 nabídnout více než dost. Podle dosavadních ukázek se fotbalový simulátor dočká realističtější grafiky, která bude věrněji kopírovat přirozenější práci těla.

Tou nejzajímavější novinkou je režim Volta. V rámci něj si fanoušci budou moci poskládat tým ze tří, čtyř nebo z pěti hráčů, se kterými se vydají do městské džungle – zahrají si pravý pouliční fotbálek. Vše přitom bude probíhat v příběhové kampani, v rámci níž nebude chybět on-line liga.

PES 2020 a Juventus Turín Video: archív tvůrců

Prostřednictvím Bundesligy se snaží EA vrátit úder konkurenční společnosti Konami a jejímu titulu PES 2020. Právě tito herní tvůrci vyfoukli simulátoru FIFA 20 exkluzivní licenci na Juventus Turín, díky čemuž si v dresech slavných italských fotbalistů fanoušci zahrají pouze ve hře PES 2020. Dříve šlo přitom o jedno z hlavních lákadel série FIFA.

Platforma: PC; Switch; Xbox One; PS4

Kdy bude: 27. září 2019

Marvels Avengers: v kůži superhrdinů

Z filmových pláten zamíří superhrdinové z týmu Avengers na herní obrazovky. V nově zveřejněné herní ukázce lze zprvu vidět útok na New York neznámou militantní organizací. Jako první hrdina dominuje bůh hromů a blesků Thor. Ten samozřejmě nejenom lítá a metá blesky kolem sebe, ale také drtí protivníky bájným kladivem Mjölnir.

Ukázka ze hry Marvels Avengers Video: Square Enix

Po Thorovi přichází na řadu Iron Man. Ten bude samozřejmě mnohem více používat možnost létání a zaměří se tak hlavně na letecké souboje. Ty vypadají skvěle, záleží ale, jak to s nimi bude v momentě, kdy mise nebude tak striktně lineární jako ta úvodní v ukázce. Po chvilce létání se i Iron Man dostane chvíli na zem a začne s protivníky bojovat na střední vzdálenost. Ty zneškodňuje jak pomocí laserových paprsků z rukavic obleku, tak i pomocí naváděných raket.

Celé zkáze ze stíhačky Quinjet přihlíží Bruce Banner a Black Widow. Netrvá to dlouho a Bruce vyskakuje z Quinjetu, aby se následně proměnil v Hulka a šel si to s padouchy vyřídit hezky osobně. Hulk tak se svou neuvěřitelnou silou likviduje protivníky jednoho po druhém. Ani obrněná vozidla pro něj nejsou překážkou. Nechybí tak ikonické plesknutí a Hulkovo zařvání „Hulk Smash!“

Další z Avengerů se ukáže Steve Rogers alias Kapitán Amerika vybavený svým legendárním štítem ze vzácného kovu – vibrania. I přestože štítem vrhá hlava nehlava, tak se specializuje hlavně na boj zblízka.

Platforma: PC, PS4, Xbox One; Stadia

Kdy bude: 15. května 2020

Vigor: bezplatná střílečka z Česka

Finální verze očekávané hry Vigor, která pochází z českého studia Bohemia Interactive, byla představena na veletrhu Gamescom v Kolíně nad Rýnem. Očekává se, že novinka bude naprostý hit, neboť už v rámci předběžného přístupu oslovila stovky tisíc hráčů.

Finální verze vychází takřka přesně po roce, určena bude pro televizní konzoli Xbox a bude nabízena zadarmo jako free-to-play shoot 'n' loot hra. Počítá se nicméně také s verzí pro PC, respektive pro počítače s operačním systémem Windows 10.

Ukázka ze hry Vigor Video: archív tvůrců

Během předběžného přístupu započalo cestu Outlandera v malebném, avšak krutém světě Vigor přes 700 000 hráčů. Ve hře budou hráči moci ukázat, jak moc mají dobrou mušku. Zároveň budou muset s protivníky soupeřit o „poklady“, které se na celé herní ploše budou objevovat.

Proti předběžnému přístupu přibylo do titulu hned několik novinek. K dispozici je nová lokalizace pro Francii, Itálii, Německo, Španělsko a pro Brazílii. Posíleny byly rovněž servery zajišťující plynulejší zážitek z hraní, především tedy rychlejší matchmaking a lepší latenci.

Rozšířen byl také příběh hry a přibyly nové balíčky, se kterými se mohou hráči pohodlněji vrhnout rovnou do hry. Jedná se o Starter Pack a Outlander Pack. Hráči si také mohou užít zcela nové zbraně a rozšířit svůj šatník o nové varianty customizací.

Platforma: Xbox One, PC

Kdy bude: verze pro Xbox již byla vydána, verze pro PC by měla vyjít později

Call of Duty Modern Warfare: návrat v plné parádě

Novinkami nové Call of Duty vyloženě hýří. Tou nejznatelnější je změna technologií, které hru pohánějí, a větší důraz na realismus. Vypadá to, že si vývojáři všimli obrovského úspěchu kompetitivního Rainbow Six Siege, kolem kterého vzkvétá perfektní komunita a daří se mu i na poli esportu.

Upoutávka na multiplayer Call of Duty Modern Warfare Video: Activision

Zprvu největší změnou, která potěší drtivou většinu hráčů, je odstranění season passu a dalšího placeného herního obsahu. Mapy, zbraně a nové režimy tak budou zadarmo a platit se bude pravděpodobně pouze za předměty kosmetického rázu. Zároveň bude titul podporovat tzv. cross-play, takže se proti sobě mohou postavit hráči na všech platformách, a to tedy PC, PS4 a Xbox One.

Po stránce hratelnosti tak nové Call of Duty budou mnohem pomalejší, realističtější a svým způsobem vlastně intimnější. Stejně jako u zmíněného Rainbow Six Siege bude mít hráč velké možnosti, jak interagovat s okolím. Pomalé otevírání dveří a možnost hodit škvírou oslepující granát, přimknout se k rohu zdi se zbraní pro větší přesnost nebo možnost nabíjet při pohledu skrze mířidla. Zároveň do série konečně přicházejí balistické křivky při střelbě na delší vzdálenost.

Každá ze zbraní bude mít zhruba 60 přídavků, a tak si v robustním systému Gunsmith bude moci hráč složit zbraň přímo sobě na míru. Vrátí se také tzv. killstreaky, kdy hráči získají ať už tradiční průzkumný dron, který zobrazuje protivníky na radaru, nebo salvu raket z nebe. Objeví se také bílý fosfor nebo obrněný oblek s rotačním kulometem, při jehož aktivaci začne hráči dunět ve sluchátkách pořádný rock.

Platforma: PC, PS4, Xbox One

Kdy bude: 25. října 2019

Lego Hidden Side: lákadla rozšířené reality

Od obyčejných plastových kostiček až k mobilním telefonům, takový přerod čeká nové stavebnice Lego. První takové modely, které lákají na svět rozšířené reality – podobně jako slavný titul Pokémon Go, již míří na pulty obchodů. Tvůrci se prostřednictvím stavebnic Hidden Side budou snažit propojit virtuální svět s tím skutečným.

Celkem osm různých verzí stavebnic, které jsou určené pro děti od sedmi let, se inspirovalo tematikou duchů. Na výběr je například duchařská laboratoř, záhada na hřbitově, strašidelná střední škola, vlak duchů či paranormální autobus.

Trailer ke hře Lego Hidden Side Video: archív tvůrců

Děti musejí nejprve všechny kostky postavit tak, jako kdyby šlo o obyčejnou stavebnici. Tím ale hrátky nekončí, do chytrého telefonu nebo tabletu s Androidem či iOS si stáhnou aplikaci, se kterou budou hledat duchy v městečku Newbury. Jednotlivé stavebnice přitom představují právě objekty, které se nacházejí v tomto městě.

Po sestavení kostek je nutné celý výtvor naskenovat a přenést do virtuálního světa. Pak už nic nebrání lovu duchů, kteří se budou zobrazovat přímo na displeji telefonu. Aplikace Hidden Side je pochopitelně k dispozici zadarmo, případní zájemci musejí zaplatit za stavebnice, bez kterých program nefunguje. Základní modely se nabízejí od 499 Kč, v případě těch největších se však pořizovací cena může vyšplhat i na více než tři tisíce korun.

Lze předpokládat, že nová řada Lega je jen první vlaštovkou. Pokud budou mít nové stavebnice s duchařskou tematikou úspěch, patrně se dočkáme také dalších modelů.