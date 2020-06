Nejsilnější herní zážitek této generace. Pokračování The Last of Us to opět dokázalo

První díl The Last of Us sledoval příběh životem oprýskaného Joela a malé puberťačky Ellie na cestě k nalezení léku proti infekci, která zdevastovala celý svět. Nákaza zabila miliony lidí, další přeměnila v ohavná monstra, zbylí lidé přežívali v menších komunitách, případně několikačlenných skupinkách.

První díl exceloval jak po technické stránce, tak hlavně výpravně. Už tehdy nebývalo zvykem mít takto dobře a kvalitně napsaný příběh a hlavně jeho postavy.

Druhý díl se odehrává o několik let později. Joel má vrásky navíc, Ellie je dospělejší a společně s Joelovým bratrem Tommym a jeho manželkou žijí v uzavřené komunitě Jacksonu, kam hráči dorazili na konci prvního dějství. Místo klidného dožití v tomto nehostinném světě se ale stane tragédie, která zasáhne všechny známé postavy. Ellie se stává centrem dějství a vydává se na cestu pomsty a spravedlnosti.

Ukázka ze hry The Last of Us Part 2 Foto: archív tvůrců

Svou cestu zdolává jak sama, tak se starými, ale i novými postavami. Na své pouti narazí jak na odporná monstra, tak na militantní skupinu Washingtonské lidové fronty, jejíž členové si říkají Vlci, ale i na okultní cvoky Serafity, přezdívané zjizvenci kvůli jizvě na tváři. Seattle, kam se Ellie vydává, ale vlastně i vrací, je tak tentokrát mnohem nebezpečnější.

Bestiář protivníků se rozrostl o nové kousky, zároveň se obecně zlepšila umělá inteligence. Skupina Vlků používá ke stopování psy, kteří dokážou zachytit hráčovu stopu a sledovat ji. Serafité používají mnohem tišší přístup k hledání hráče. Dříve lidé, nyní houbovou infekcí ovládaná monstra jsou také mnohem agresivnější a všímavější.

Vývojáři tak museli zdokonalit systém plížení. Hráč se může nově plížit vleže, schovávat se do vysoké trávy, vsoukávat se do užších prostorů, například pod auta a zdolávat menší propasti skokem.

Ukázka ze hry The Last of Us Part 2 Foto: archív tvůrců

Souboje na blízko a přestřelky jsou mnohem brutálnější. Nově má hráč k dispozici nůž, který se neničí, což jde ruku v ruce s tichým postupem. K tomu dopomáhá také luk.

Co se týká střelného arzenálu, v něm moc novinek není. Je zde klasický revolver, pistole, brokovnice, puška. Zbraně si lze u ponku ale mnohem více vylepšovat. Lze upravit kapacitu zásobníků, kadence, zpětný ráz atd.

Největší změnou a velkým vylepšením oproti prvnímu dějství jsou mnohonásobně rozsáhlejší lokace. Zatímco první díl byl plný menších arén a striktně lineárního postupu hrou, zde jsou jednotlivá místa větší, a tak skýtají rovnou několik cest, jak se z nich dostat a postoupit dál ve hře. Při větší míře trpělivosti a šikovnosti se lze drtivé většině soubojů vyhnout.

Ukázka ze hry The Last of Us Part 2 Foto: archív tvůrců

Co se týká technického zpracování, není žádným překvapením, že vývojáři z Naughty Dog opět posouvají laťku hodně vysoko a svým způsobem ukazují, jak budou vypadat hry příští herní generace. Nasvícení, příroda, nazvučení a hlavně animace jednoduše nemají konkurenci. Postavy a prostředí jsou téměř fotorealistické.

Výborný příběh se skvělými postavami, vylepšené herní mechaniky a opět neskutečná technická stránka. To vše dělá z The Last of Us Part 2 výjimečný zážitek, který nesmí uniknout žádnému dospělému hráči.

Ukázka ze hry The Last of Us Part 2 Foto: archív tvůrců

The Last of Us Part 2 je větší, drsnější a zvráceným způsobem krásnější. Jelikož se jedná o jeden z posledních titulů, který vychází ještě na PlayStation 4 před příchodem pětky, ždíme výkon konzole, co to jde. Tím dává hráčům malou ochutnávku toho, na co se mohou těšit v další generaci herní konzole, která dorazí letos kolem Vánoc.

The Last of Us Part 2 vychází 19. června exkluzivně pro konzoli PlayStation 4 a obsahuje českou lokalizaci formou textů a titulků. Zároveň obsahuje rozsáhlé možnosti nastavení jak obtížnosti, tak různých funkcí pro hráče s různými problémy, ať už jde o zrakové, sluchové, nebo také pohybové omezení.

HODNOCENÍ: 10/10