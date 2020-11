Nejhezčí hra současnosti. Demon´s Souls pro PS5 pod drobnohledem

Psal se rok 2009 kdy vznikl nový herní žánr. Demon´s Souls dalo vzniku tzv. soulsovek, neboli her, které ačkoliv se na první pohled tváří jako pouze přemrštěně těžké, opak je pravdou.

Dobře udělaná soulsovka je férová hra, která sice za chyby trestá, ale za trpělivost a píli odměňuje. Už tehdy japonští vývojáři z FromSoftware ukázali, že umí udělat geniálně navrhnuté hry a hráče v tom utvrzovali i nadále při vývoji trilogie Dark Souls, nebo výborném Bloodborne, či Sekiro: Shadows Die Twice.

Z Demon´s Souls se stal kultovní hit a kdo jej nehrál, tak to měl mezi hardcore hráči těžké. Po remaku se volalo hodně dlouho a s příchodem nové generace herních konzolí, Sony hráče vyslyšelo a při oznámení nové konzole, poprvé ukázalo předělávku Demon´s Souls. V kombinaci s kouzelníky z Bluepoint Games fanouškům splnili fanouškům jeden velký sen.

Ukázka ze hry Demon´s Souls Foto: archív tvůrců

Pro neznalé by se Demon´s Souls dalo popsat jako akční hra s RPG prvky. Hráč se ujme postavy s určitými atributy a vydá se do tajemného světa Boletarie. Na začátku zjistí, že je zacyklen v tzv. Nexusu, do kterého se vrátí vždy, když zemře. Cíl je jasný. Získat duše všech v Boletarii, získat co nejlepší vybavení a zabít tradičně epické bossy za doprovodu výborného hudebního doprovodu, který nechali vývojáři rearanžovat a nahrát novým orchestrem.

Demon´s Souls tak mají jen jednu chybku, která tedy hlavně pro fanoušky původní hry bude devizou. Vývojáři při předělávání nesáhli na ani kousek kódu, který se týká protivníků a jejich útoků, stejně tak i na hráče. Zůstaly zde neduhy, které doprovázely i původní verzi, a tak na některých místech vykukuje nejen zastaralost mechanik, ale také slabší umělá inteligence, resp. špatné hledání cestiček protivníků směrem k hráči, případně útoky některých, kterým se nešlo pořádně vyhnout ani v původní verzi.

Ukázka ze hry Demon´s Souls Foto: archív tvůrců

Zde by přišlo vhod, kdyby vývojáři například dali hráčům možnost, jestli chtějí hrát neupravenou verzi, nebo nějakou „modernější“ doplněnou o některé, dnes již tradiční prvky i v tomto žánru. Ve finále i přes vizuál, který rozhodně odpovídá nové generaci her, se pod tím kabátem ukrývá více než 10 let starý titul se vším dobrým i špatným.

Jak už prozradil titulek, tak Demon´s Souls se nedá po technické stránce absolutně nic vytknout. Vývojáři z Bluepoint Games zde odvedli pořádný kus práce. I přes zachování původního kódu, který ovládá umělou inteligenci, rozprostření nepřátel a celý soubojový systém, po grafické a zvukové stránce je hra kompletně předělaná.

Ukázka ze hry Demon´s Souls Foto: archív tvůrců

Hra obsahuje neskutečné množství detailů, a to od fotorealistického prostředí až po jednotlivé předměty, brnění i protivníky. Prim tu hraje naprosto dokonalé nasvícení, které dodává hře pořádně hutnou atmosféru. Hráči si navíc mohou vybrat, v jakém nastavené chtějí hru hrát. Lze si tak zapnout nativní 4K rozlišení při 30 snímcích za vteřinu, nebo oželit nativní rozlišení, ale užít si hru v plynulých 60 snímcích za vteřinu.

Po grafické stránce se ale největšího zlepšení dočkaly nahrávací časy. Díky rychlému disku nového Playstationu je nahrávání jak samotné hry, tak i cestování mezi jednotlivými částmi Bolaterie otázkou vteřin.

Ukázka ze hry Demon´s Souls Foto: archív tvůrců

Remake Demon´s Souls jednoznačně za to stojí. Pod skořápkou těžkosti se schovává titul, který definoval nový žánr her, ale v té nejlepší možné podobě. I přes to, že hra obsahuje negativa, která měla původní verze, a některými věcmi ukazuje, že se v jádru jedná o více než desetiletí starý titul, zároveň dokazuje, jak moc revoluční bylo dílo, které tehdy studio FromSoftware vytvořilo.

Demon´s Souls vyšlo exkluzivně pro Playstation 5.

HODNOCENÍ: 9/10