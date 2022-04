Návrat krále závodních her v Gran Turismo 7

Sérii Gran Turismo není nutné moc představovat. S hráči tu je nějakých 25 let, a to už od prvního playstationu. Už tehdy hra obsahovala přes stovku vozů a pro playstation se jednalo o obrovský hit. S rostoucí popularitou ale také rostla konkurence a vývojáři z Polyphony Digital museli ročník od ročníku pořádně zabrat. Obzvlášť u nejnovějšího, sedmého dílu, kdy závodním hrám kraluje konkurenční série Forza.

Stejně jako minulé díly i sedmý má robustní systém úpravy vozidel, a to jak po kosmetické stránce, tak i po té jízdní. Ať už se jedná o povrchové úpravy, kdy hra nabízí přes tisíc různých nástřiků, nebo o stovky jednotlivých dílů. Úpravy se tak netýkají pouze toho, jak auto vypadá, ale lze si jeho jízdní vlastnosti natolik upravit, že se vůz chová a zní úplně jinak, než když si jej hráč pořídil.

S odemykáním vozů a jejich úprav je spjatý stále trochu kontroverzní systém vydělávání virtuální měny. I přes to, že se vývojáři snaží tyto ceny balancovat, stále se jim to úplně nedaří a je to jedinou skvrnou na jinak perfektním titulu. Odemykání a upravování vozidel zaberou hráčům vážně dlouhou dobu. Ačkoliv je kampaň s kredity docela štědrá, po jejím odehrání se dostaví hodně rychle pocit repetitivnosti.