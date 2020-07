Konec prázdnin se nestihne. Mafia: Definitive Edition vyjde později

Podle původních plánů měla Mafia: Definitive Edition vyjít 28. srpna, a to pro televizní konzole PlayStation 4, Xbox One a také pro PC. V řadě internetových obchodů je možné dokonce již narazit na předobjednávky za 1149 Kč.

Remake kultovní české hry se ale nyní odsouvá na 25. září. „Ačkoliv jsme hru původně chtěli vydat o měsíc dřív, čili 28. srpna, dotáhnout všechno do konce včas na datum premiéry začalo být kvůli probíhající globální pandemii covid-19 čím dál náročnější a my v žádném případě nechceme ohrozit kvalitu zážitku,“ uvedli tvůrci s distributorem ve společném prohlášení.

„Tento projekt byl pro nás od začátku koníčkem. Řada našich vývojářů pomáhala vytvořit původní hru Mafia a my všichni jsme se zavázali, že vytvoříme aktualizovaný zážitek, který bude té nadčasové klasice dělat čest. Vážíme si vaší trpělivosti a pochopení, zatímco se snažíme udělat ze hry Mafia: Definitive Edition co možná nejlepší zážitek pro všechny naše fanoušky po celém světě,“ stojí v oficiálním prohlášení.

Mafia: Definitive Edition není jen přímý port původní hry Mafia na moderní platformy, je to věrný remake, který obohacuje klasiku z roku 2002 v každém směru. A to ať už se bavíme o grafické stránce hry ve vysokém rozlišení 4K či o originálním hudebním doprovodu s původními nahrávkami, které jsou typické pro dobu organizovaného zločinu v Americe 30. let 20. století.