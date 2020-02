Jedna z nejlepších her je ke stažení zadarmo. Ale už jen dva dny

Epic Game Store, jak se oficiální internetový obchod tohoto vydavatelství nazývá, rozdává hry zadarmo pravidelně. Tvůrci se tak snaží hráče nalákat, aby si do svých strojů nainstalovali jejich platformu místo konkurenčního Steamu od Valve.

Aktuálně je tak možné stáhnout dokonce dvě hry zadarmo – Aztez a právě český titul Kingdom Come: Deliverance. Bezplatná nabídka nicméně platí pouze do čtvrtka 20. února, tedy už jen dva dny. Stahovat Kingdom Come: Deliverance zadarmo je možné po přihlášení zde.