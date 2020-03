Fortnite dostane konkurenci, Valorant bude zadarmo

Zmiňované tituly patří do žánru battle royale, princip je tedy prakticky vždy stejný. S trochou nadsázky se dá říci, že vyhrává ten, kdo zůstane jako poslední stát na nohou.

Například v titulu Fortnite se hráči převtělí do role přeživších, kteří v postapokalyptickém světě bojují o své místo pod sluncem s ostatními hráči. Hrát je přitom možné i v týmech a v podstatě jediným cílem je přežít déle než soupeř.

Fortnite má na čtvrt miliardy uživatelů, což z něj dělá nejúspěšnější on-line multiplayerový titul současnosti, jak připomněl server The Verge. Takové popularity dosahuje především díky tomu, že je nabízen úplně zadarmo – hráči platí pouze za skiny, tanečky a podobné vychytávky, když o to stojí. Utratit nicméně nemusí ani korunu a hrát mohou neomezeně.

A přesně to by měl být také jeden z hlavních taháků titulu Valorant. Však má také Riot Games s podobnými on-line tituly bohaté zkušenosti, v minulé dekádě zabodovalo studio internetovým hitem League of Legends.