Days Gone přineslo hordy nemrtvých i na počítače

Days Gone se odehrává ve virem zdecimované civilizaci. Bohužel se nejednalo o covid, ale o tzv. Freaker virus, který mění vše živé na vražedně krvelačné nemrtvé. Zrnko populace přežilo a hráč se ocitá v roli jednoho z přeživších – Deacona St. Johna. Motorkáře, který se s ničím nepáře, a i když mu život nerozdal nejlepší karty, snaží se přežít, jak jen to jde.

Ukázka ze hry Days Gone Foto: BEND Studio

Deacon je sympaťák, který toho sice moc nenamluví, ale je to čestný chlap, jenž jen tak neztrácí naději. K tomu mu sekunduje věrný parťák Boozer, se kterým byl ještě v normálním světě v motorkářském gangu.

Hra překvapí hlavně svým stylem vyprávění, kdy se příběh drží mnohem více při zemi, než je u postapokalyptických her s otevřeným světem známo. Lidé mají skutečné motivace, dialogy zní uvěřitelně a působí tak realisticky. Tady vývojáři, konkrétně scénáristé uhodili hřebíček na hlavičku a rozhodně překvapili. Už jen díky tomu zamrzí, jak moc vlažného přijetí se titul při vydání verze pro PlayStation dočkalo.

Ukázka ze hry Days Gone Foto: BEND Studio

Po stránce hratelnosti sice Days Gone nepřináší nic unikátního, ale ať už jde o jízdu na motorce, střelbu nebo plížení, vše je zpracováno skvěle a funkčně. Umělá inteligence lidských protivníků je přinejhorším dobrá a zmutovaní Freakeři dokážou zatopit. A to hlavně v početnějších skupinkách. Ačkoliv se u hry nejvíce propagovaly hordy nemrtvých, kdy jdou po hráči stovky zombies, tak těchto hord je ve hře jen několik. Tyto střety jsou ale hodně intenzivní, a hlavně skvěle vypadají.

Co se týká schopností Deacona, tak ten mimo svou motorku, kterou lze vylepšovat, dostal do vínku tradiční zbraně, jako jsou pušky, samopaly, nebo brokovnice. Postupem hrou a plněním misí si navíc odemyká některé z dovedností sloužících k přežití v tomto nebezpečném světě. Dovednosti jsou rozděleny opět do několika kategorií.

Ukázka ze hry Days Gone Foto: BEND Studio

Deacon si tak dokáže opravovat zbraně na blízko, zvýšit výdrž, nebo odolnost, aktivovat režim soustředění, kdy se zpomalí čas, lépe odhalit schované protivníky, nabíjet zbraň během sprintování a další. Náplň misí je různorodá, ať už se jedná o hledání paliva a jiných k přežití nutných surovin, tak na paškál přijde i tradiční čištění nepřátelských táborů, vyslýchání či honičky na motorkách.

Největší pochvalu si ale zaslouží tempo hry, protože ačkoliv se jedná o titul s otevřeným světem, nečekejte desítky otazníků rozsetých po mapě. Days Gone je o dost lineárnějším zážitkem než například poslední díly akční série Far Cry. Díky tomu je tempo skvělé a pokud se hráč rozhodne ignorovat i když kvalitní vedlejší mise, hra mu zprostředkuje skvělý příběhový zážitek na pár desítek hodin.

Ukázka ze hry Days Gone Foto: BEND Studio

Technicky vypadalo Days Gone už na předchozím PlayStationu 4 skvěle. Překvapivě totiž hra neběží na vlastních technologiích studia, ale na populární technologii Unreal Engine 4. Americká příroda vypadá skvěle, hordy nemrtvých impozantně, a i když titul neposunul laťku grafiky jako to dělá většina exkluzivních titulů pro PlayStation, je hra krásná. Navíc také krásně zní, a to ať už se jedná o zvuky hry jako takové, nebo hudební doprovod, který se stal součástí mého playlistu už při vydání v roce 2019 a je tam stále.

Days Gone už tehdy bylo velkým překvapením, kdy se z původně nemastného a neslaného titulu stala hra, kterou si fanoušci apokalyptických světů zamilovali. I přes to, že si Days Gone našlo silnou komunitu fanoušků, na pokračování to momentálně nevypadá. Vývojáři ze studia BEND totiž pracují na zatím neoznámené, ale úplně nové značce. Je to škoda, protože z málo očekávaného titulu se po pomalejším rozjezdu vyklubala skvělá hra se zajímavými postavami, skvělým zpracováním a zábavnou hratelností. PC verze toto vše povýšila na další úroveň.

Days Gone vyšlo pro PlayStation 4, včetně kompatibility s nejnovějším PlayStation 5 a osobními počítači. Titul obsahuje českou lokalizaci formou textů a titulků.

HODNOCENÍ: 8/10