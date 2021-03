Člověk poprvé prohrál. Před pěti lety počítač rozdrtil velmistra deskové hry go

Na rozdíl od šachových partií, ve kterých jsou počítačové programy schopny porazit elitní hráče už od konce minulého století, měli ve hře go stále navrch lidé. A to především kvůli tomu, že starodávná asijská desková hra obsahuje příliš mnoho kombinací, aby je mohl kdokoliv – klidně i stroj – v krátkém čase spočítat. Hráči tedy celou partii ovládají především intuicí.

Zvrat nastal až ve čtvrté hře, kdy I Se-dol poprvé vyhrál. Bylo to však dáno tím, že počítač udělal v 79. tahu chybu a všiml si jí až o několik tahů později, jak po prohrané partii přiznali také tvůrci počítačového programu.

Poslední klání bylo spíše již jen do počtu. Po třech předchozích neúspěších totiž bylo již v podstatě jasné, že mladý Jihokorejec už nemůže celkově vyhrát. Počítačový program si tak jen připsal další bod k dobru.

V roce 2019 – ve věku pouhých 24 let – se proto I Se-dol z Jižní Koreje rozhodl ukončit svou profesionální kariéru, ačkoliv byl do té doby ve hře go nejúspěšnějším hráčem.