Českým hrám se ve světě daří, ovládly belgický festival

„Jsme zhruba stejně velké země a my se od vás můžeme učit, co se povedlo vašemu hernímu průmyslu,“ řekl před začátkem festivalu v Charleroi nedaleko belgické metropole jeho ředitel Julien Annart. V Česku je téměř stovka herních firem, jejichž obrat každoročně stoupá a loni dosáhl tří miliard korun.

Cesta do Belgie byla pro zástupce českých firem i šancí probrat s unijními politiky současnou podporu herního průmyslu od evropských institucí. „Konečně se to téma dostává do povědomí politiků, kteří si začínají uvědomovat, že je to zajímavý prostor, který je třeba podpořit,“ konstatovala Michaela Dvořák.