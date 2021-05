Apple vydělal na poplatcích za Fortnite přes 2,1 miliardy korun

Michael Schmid, který má v App Storu od Applu na starosti vztahy s externími tvůrci her, prozradil, že za dva roky Apple vydělal již zmiňovanou stomilionovou sumu. Zdůraznil přitom, že i samotný Apple má velký podíl na úspěchu Fortnitu, neboť na propagaci hry v App Storu vynaložil zhruba milion dolarů (21 milionů Kč).

Schmid také zdůraznil, že z poplatků se financuje redakční tým, který určité aplikace pro uživatele zvýrazňuje. Tím se snažil dát najevo, že poplatky jsou oprávněné. Apple vybírá podle předem stanovených kritérií, se kterými všichni tvůrci aplikací musí před zařazením do App Storu souhlasit, poplatky ve výši 15 až 30 procent. Drtivá většina ze zaplacené částky tedy putuje na účet tvůrců.

Na to okamžitě zareagovali oba technologičtí giganti a Fortnite ze svých obchodů App Store a Google Play stáhli. Na to evidentně vedení Epic Games čekalo a obrazem podalo na obě společnosti žalobu za to, že mají na mobilním trhu monopol a že zneužívají své postavení.