Apple dostal v Nizozemsku desátou pokutu. Kvůli obchodu App Store

V neděli Apple podle úřadu předložil nový návrh, jakým způsobem by mohl nařízení vyhovět. Úřad tento krok uvítal, ale upozornil, že k odvrácení pokuty přišel příliš pozdě. Dodal, že návrh nyní posoudí. Varoval nicméně, že na základě tohoto posouzení stále může rozhodnout o ukládání dalších opakujících se pokut, které by mohly být vyšší než dosavadních pět milionů eur týdně.

Apple je po celém světě pod tlakem ze strany regulátorů a politiků kvůli tomu, že nutí vývojáře využívat v aplikacích jeho platební systém, ve kterém si účtuje poplatky ve výši 15 až 30 procent. Nizozemská kauza se sice týká pouze seznamovacích aplikací v Nizozemsku, mohla by však sloužit jako precedent, upozornila agentura Reuters.

Pozornost směrem k obchodu App Store se začala ubírat předloni v srpnu, kdy se rozhořel spor mezi Applem a herním studiem Epic Games. Právě to začalo velmi nevybíravým způsobem protestovat proti poplatkům. A to nejen proti Applu, ale také proti Googlu.

Na to okamžitě zareagovali oba technologičtí giganti a Fortnite ze svých obchodů App Store a Google Play stáhli. Na to evidentně vedení Epic Games čekalo a obratem podalo na obě společnosti žalobu za to, že mají na mobilním trhu monopol a že zneužívají své postavení.