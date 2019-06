E3: Simíci se vydají na dovolenou na ostrov

Hra The Sims 4 šla do obchodů už v roce 2014, tvůrci nicméně v průběhu let přidávají stále nová vylepšení formou datadisků. Ten nejnovější se jmenuje Island Living a populární Simíci v něm okusí ostrovní dobrodružství. Představen byl na veletrhu E3 v americkém Los Angeles.