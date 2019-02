lez, Novinky

Analytici přesná čísla prodejů televizních konzolí nicméně nezveřejnili. Připojili však žebříček her, které patřily v USA během prvního měsíce roku k nejpopulárnějším.

Z prvního místa se mohou radovat tvůrci hry Kingdom Hearts III, druhá příčka pak patří remaku hororu Resident Evil 2. Bronzovou medaili si odnáší slavný instalatér Mario z titulu New Super Mario Bros. U Deluxe. Je nicméně nutné zdůraznit, že do statistik her není započítána digitální distribuce, která by patrně s pořadím zamíchala.

Co umí moderní konzole? Výkon na prvním místě

Xbox One X se chlubí titulem nejvýkonnější herní konzole na světě. Srdcem tohoto herního stroje je osmijádrový čip od AMD, který udává pracovní tempo při frekvenci 2,3 GHz. Grafické jádro tvoří 40 speciálně upravených výpočetních jednotek taktovaných na 1172 MHz.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Xbox One X

Zdroj: archiv výrobce

Dohromady by tak konzole, která byla původně známá pod kódovým označením Scorpio, měla nabídnout výkon šest teraflopů, což je ze současné generace konzolí nejvyšší hodnota. Díky tomu bude stačit na plnohodnotné hraní ve 4K rozlišení, jednotlivé tituly tak nabídnou více detailů a jemnější obraz.

Citelně vyšší dávku výkonu nabízí ve srovnání s předchůdcem také PlayStation 4 Pro. Nabízí výkon 4,2 TFLOPS, a to především díky procesoru AMD Jaguar i přepracované grafice AMD Radeon. Tato konzole je primárně stavěná na hraní ve Full HD, i když některé hry běží také ve standardu 4K. V tomto rozlišení je možné také sledovat s pomocí konzole například filmy a další videa.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: PlayStation 4 Pro

Zdroj: archiv výrobce

Na doma i na cesty

Trojlístek největších výrobců televizních konzolí pak uzavírá Nintendo Switch. Ta se však místo co největšího výkonu snaží hráče nalákat na jiný koncept hraní. Switch je v první řadě plnohodnotnou televizní konzolí. Ve chvíli, kdy zařízení vytáhnete z dodávané dokovací stanice, máte kapesní herní systém s vlastní obrazovkou. Nintendo tak odbourává nutnost pořizování dvou zařízení, na doma i na cesty stačí jen jedno.

Zařízení má na obou bocích odnímatelné bezdrátové ovladače, které nesou název JoyCon. Hráč může mít ovladač v každé ruce, případně jeden může půjčit kamarádovi, se kterým bude hrát. Přikoupit samozřejmě lze i další, aby mohlo na systému hrát více lidí najednou.

Nintendo Switch

FOTO: archiv výrobce