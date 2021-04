Zlepší se dostupnost elektroniky? TSMC plánuje miliardové investice

Prakticky celý svět řeší nedostatek čipů – netýká se to pouze počítačů a smartphonů, ale například také automobilového průmyslu. Zlepšit situaci na trhu se nyní bude snažit smluvní výrobce čipů Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), který plánuje miliardové investice do svých výrobních kapacit. Bude to nicméně běh na dlouhou trať, neboť všechny plány jsou rozloženy do tří let.