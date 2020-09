Zájem o notebooky stoupl až o polovinu

„Trh notebooků se v Česku de facto zhroutil. Zejména školy se teď připravují na distanční on-line výuku, navíc jim byly přislíbeny dotace na vybavení učitelů notebooky, a proto vznikl obrovský převis poptávky. Naše firma konkrétně dodává IT služby do dvou středních škol a poptávku po noteboocích řešíme nepřetržitě od srpna. Distributoři nám teď na rovinu říkají, notebooky nejsme schopni vůbec dodat, nejdříve za měsíc, spíše počítejte za dva,” řekl ředitel IDC-softwarehouse Karel Diviš.

Další velký e-shop Mall.cz v současnosti podle mluvčí Pavly Hobíkové dělá vše pro to, aby si u dodavatelů zajistil co největší zásoby. „Vzhledem k dopadům pandemie na asijskou produkci už nyní ale vidíme, že u některého sortimentu a modelů dojde k výpadkům. Komplikace v dodávkách nám hlásila většina dodavatelů,” dodala.

„Aktuálně je velký zájem o notebooky, počítače a monitory z důvodu opět se zhoršující situace kolem šíření viru, a tím se zvyšující potřebě práce z domova. Nemalou část prodejů tvoří prodeje do školství, které opět stojí před výzvou, jak vyučovat vzdáleně,” doplnil Petr Loužecký z Algotechu.

Vedle PC a monitorů je kvůli pandemii velký zájem především o tiskárny, myši a klávesnice. Ještě větší jsou čísla u webkamer a mikrofonů, oproti loňskému roku jde až o stonásobný růst. Souvisí to nejenom s častou prací z domova, ale také s domácí výukou.

Každá základní škola by měla do poloviny října dostat na dovybavení 20 000 korun na učitele. Nákup musí zvládnout do konce roku. Stát na technické dovybavení škol uvolní 1,2 miliardy korun.