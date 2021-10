Vysoká cenovka není překážkou. Většina konfigurací MacBooku Pro je vyprodaná

Samotný Apple na svých webových stránkách uvádí, že současné objednávky bude schopen vyřídit podle zvoleného modelu buď na konci listopadu nebo začátkem prosince. Teoreticky by tedy případní zájemci ještě měli Vánoce stihnout, ale platí jednoduché pravidlo – kdo dřív přijde, ten má dříve MacBook.

Za nejvyšší konfiguraci si americký počítačový gigant naúčtuje 180 990 Kč. Částka to není rozhodně lidová, na druhou stranu případní zájemci za tuto částku získají to nejlepší, co je z přenosných počítačů s logem nakousnutého jablka možné zakoupit. [celá zpráva]