Výrobci čipů se stali jasnými vítězi období pandemie, ukazují analytická data

Tržby z prodeje čipů se loni zvýšily o 26 procent na 553 miliard USD (12,1 bilionu Kč) a letos by mohly vykázat růst o dalších devět procent. Tržby za jejich prodej by se tak poprvé dostaly nad 600 miliard USD (13,1 bilionu Kč). Vyplývá to ze zprávy analytiků přední světové pojišťovny Euler Hermes.