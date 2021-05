Šéf Intelu: Vyřešení globálního nedostatku čipů může trvat i několik let

Vyřešení globálního nedostatku čipů, který narušuje výrobu automobilů či spotřební elektroniky, by mohlo trvat i několik let. Na virtuální konferenci v rámci veletrhu Computex to v pondělí řekl šéf americké společnosti Intel Pat Gelsinger. Veletrh se koná v tchajwanské metropoli Tchaj-pej a Intel patří k hlavním světovým výrobcům čipů.