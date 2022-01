V USA vyrostou nové závody na čipy. Intel investuje 20 miliard dolarů

Americký výrobce mikročipů Intel investuje více než 20 miliard USD (428,5 miliardy Kč) do dvou nových závodů na výrobu čipů v americkém státě Ohio. Investice má zvýšit kapacitu výroby Intelu v době, kdy je globální nedostatek polovodičů, které se používají do mnoha elektronických zařízení - od chytrých telefonů po automobily. Intel to na konci minulého týdne oznámil v tiskové zprávě, a potvrdil tak spekulace médií.