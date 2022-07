USA chystají masivní podporu technologického výzkumu a výroby čipů

Americký prezident Joe Biden vývoj v Kongresu přivítal a vyzval Sněmovnu reprezentantů, aby návrh co nejdříve schválila.

Senátem prošel po výsledku hlasování 64 pro a 33 proti. K drtivé většině senátorů Demokratické strany se v podpoře návrhu připojilo 17 republikánů. Podle listu The New York Times to ilustruje, jak komerční a vojenské soupeření s Pekingem dramaticky posouvá uvažování dvou velkých politických stran a „generuje shodu mezi republikány, kteří se vyhýbali vládním zásahům na trzích, a demokraty, kteří nechtěli velké společnosti zasypávat federálními prostředky”.