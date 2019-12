Prémiové provedení v nedohlednu. Nejmenší dron od DJI je nabízen jen v osekané verzi

Zhruba u poloviny z nich je možné v nabídce dohledat také výhodnější Fly More Combo. Jeho cena startuje na 12 768 Kč, což je s ohledem na nabízenou nadstandardní výbavu velmi lákavá cenovka. Tato sada totiž obsahuje navíc ochranné klece pro vrtule, tři baterie, nabíjecí stanici, tři sady vrtulí a ochranný cestovní obal.

Miniaturní dron se vejde do dlaně. Je navíc extrémně lehký

Miniaturní dron se vejde do dlaně. Je navíc extrémně lehký Hardware

Přestože cena provedení Fly More Combo je již známá, přesnou dostupnost prodejci neuvádí. V tuto chvíli tak není bohužel jasné ani to, zda se na pultech obchodů objeví ještě před Vánocemi.

Novinka je díky rozměrům 160 x 202 x 55 mm ve složeném stavu tím nejkompaktnějším dronem v portfoliu DJI. Díky tomu se snadno vejde do lidské dlaně a takřka do jakékoliv kapsy, na cestách by tak rozhodně neměl být přítěží.