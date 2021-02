PlayStationy táhly. Sony vzrostl zisk o pětinu

Firma zvýšila výhled provozního zisku na celý finanční rok do konce března na 940 miliard jenů z původních 700 miliard jenů. Analytici zlepšení očekávali, v průměru ale pouze na 812,9 miliardy jenů.

Nedostupnost PS5 je přitom celosvětový problém. „Všechno je vyprodané. Absolutně všechno,“ prohlásil již dříve šéf zábavní divize Sony Jim Ryan s tím, že podnik „usilovně pracuje na tom, aby přinesl na trh co nejdříve další várku konzolí nové generace“. Omluvil se zákazníkům, na které se nedostalo.

Zdroj z výroby zároveň serveru DigiTimes prozradil, že v roce 2021 se chystá Sony uvést na pulty obchodů 16,8 až 18 milionů konzolí. Postupně by se tedy poptávka měla uspokojit.

Sony s přechodem na novou konzoli očekává, že klienti si začnou více obsah stahovat a služby si předplácet. To by mělo podpořit i ziskovat herní divize. Japonská společnost v posledních letech značně investovala do zábavního obsahu a distribuce.