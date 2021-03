Olympus loni skončil s výrobou fotoaparátů. Z trhu ale nezmizely

Společnost Olympus oznámila již loni v červnu, že končí s výrobou fotoaparátů. Kdo by si ale myslel, že tato slavná značka z fotografického světa zmizí, byl by na omylu. Na pultech obchodů se totiž nabízejí přístroje od této firmy stále a nic nenasvědčuje tomu, že by se to mělo v dohledné době změnit.