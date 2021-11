Odlehčený Xbox Series S se prodává lépe než nejvýkonnější herní konzole na světě

Obě zmiňované konzole se začaly prodávat loni v listopadu. Podle údajů společnosti Ampere Analytic bylo do září letošního roku prodáno 6,7 milionu konzolí nové generace od Microsoftu. Data přesně nerozdělují podíl modelu Series S vůči Series X, ale analytická zpráva zmiňuje, že odlehčená verze „byla na řadě klíčových trhů úspěšnější“.

Jedním z takových trhů má být například ten anglický. Zmíněný stav pravděpodobně není způsoben tím, že by hráči chtěli šetřit, ale jednoduše tím, že si Xbox Series X nemohou koupit. Skladem mají tuzemští i zahraniční prodejci pouze Xbox Series S, výkonnější Series X je i rok po startu prodejů nedostatkovým zbožím – hráči musí zpravidla po objednání čekat několik měsíců, než na ně v pořadníku přijde řada.

„Byl to velmi odvážný krok, když Microsoft přinesl na trh dvě výkonnostně odlišné konzole. Jak se ale nyní ukázalo, méně výkonné verze Series S se dokázala i přesto prosadit, protože kvůli nedostatku komponent pro Series X jsou brzděny dodávky výkonnějšího modelu,“ prohlásil Piers Harding-Rolls, ředitel společnosti Ampere Analytic.

Xbox existuje už 20 let. Nejvýkonnější konzole v obchodech chybí

Xbox existuje už 20 let. Nejvýkonnější konzole v obchodech chybí Hardware

Výkonu by Xbox Series S měl mít dostatek na hraní v rozlišení 1440p, a to až při 120 snímcích za sekundu. Stejně tak nabízí konzole dostatek systémových prostředků pro převod her z Full HD na rozlišení 4K (upscaling). Na plnohodnotné hraní ve 4K je však stavěna spíše konzole Series X.