Nové akční kamery GoPro jsou venku. Co umí?

Dovede totiž natáčet stejné záběry jako klasická akční GoPro kamera, ale zároveň díky dvěma objektivům také již zmiňovaná 360° videa, a to včetně prostorového zvuku. Třetí režim je určen pro milovníky autoportrétů a pro natáčení vlogů. Díky tomu, že je objektiv umístěn i na zadní straně kamery, může totiž uživatel snadno natáčet i sám sebe. Na barevném displeji pak vidí přesně to, co se odehrává před objektivem – tedy jak on sám vypadá.