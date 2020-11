Nejvýkonnější herní grafika je opět v obchodech, levnější modely jsou ale v nedohlednu

Dva výkonnější modely – RTX 3080 a RTX 3090 – se začaly prodávat již v průběhu září. Nejlevnější provedení RTX 3070 pak šlo oficiálně do prodeje na konci října.

Jednoduše řečeno, kdo nezvládl včas objednat, bude si muset počkat až do příštího roku. Neplatí to ale již pro vrcholné provedení RTX 3090, to se totiž objevilo hned v několika obchodech a v různých provedeních. Případní zájemci jej tak stihnou koupit ještě před Štědrým dnem.