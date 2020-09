Nejvýkonnější grafika dorazila do Česka. Je citelně levnější než předchůdce

Sluší se nicméně podotknout, že modely s upraveným chlazením a přetaktovanými jádry budou pochopitelně o několik tisíc dražší. Počítat můžeme s cenovkami klidně přesahujícími hranici 48 tisíc korun. To je přesto méně než v případě Titanu RTX.

Doposud totiž nejvýkonnější kartou pro hráče byl model GeForce RTX 2080 TI, ještě vyšší pracovní tempo nabídl model Titan RTX, který byl však určen spíše pro sofistikované výpočty ve vědecké sféře. A novinka s jádrem RTX 3090 strčí díky svižnému pracovnímu tempu oba zmiňované modely do kapsy.

Za vysoký výkon vděčí novinka novým streamingovým multiprocesorům. To je hlavní stavební kámen nejrychlejší a nejúčinnější grafiky na světě, která nabízí dvojnásobnou FP32 propustnost oproti předchozí generaci a 30 TFLOPS výpočetního výkonu. V praxi by tak měla být RTX 3090 o 50 procent výkonnější než Titan RTX, který byl označován doposud jako nejvýkonnější karta na světě. Karta je tedy stavěná na plnohodnotné hraní v rozlišení 8K, a to při 60 snímcích za sekundu.