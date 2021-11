Nejsou čipy. Premiéra unikátní konzole se posouvá o dva roky

„Patrně jste již slyšeli o globálním nedostatku čipů. Je to pravda, pocítili jsme to na vlastní kůži,“ uvedli na Twitteru zástupci studia Panic, kteří stojí například za herním hitem Firewatch.

A jedním dechem dodali, že v dohledné době se situace nezlepší. „Potvrdili nám, že další čipy dostaneme až za dva roky – přesněji za 730 dní. Je to selhání celosvětového dodavatelského řetězce,” neskrývali své naštvání zástupci podniku.

Aktuálně se tedy prodejní premiéra konzole Playdate odkládá o dva roky. Tvůrci nicméně přislíbili, že se budou snažit zajistit dodávky čipů od jiného výrobce, aby mohlo zařízení zamířit na pulty obchodů dříve. To ale nebude s ohledem na globální čipovou krizi vůbec jednoduché.

„Hráči se nebudou rozptylovat nabubřelou 3D grafikou a barevným světem, místo toho se zaměří na to, co je skutečně důležité – na originalitu herního děje,“ mají jasno tvůrci ze studia Panic.

Playdate se tedy bude snažit zaujmout v každém případě originálními hrami, což může být pro celou řadu hráčů příjemná změna. Hry navíc budou do konzole dodávány automaticky jako aktualizace. Během první sezony by mělo v průběhu 12 týdnů vyjít celkem 24 her.