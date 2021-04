Nejchytřejší router? Ukáže počasí i svátky

Bezdrátový internet do celého domu

Další předností standardu WiFi 6 je možnost připojit až desetkrát více zařízení. Řeč přitom není pouze o počítačích, tabletech a mobilech, ale například také o nejrůznějších přístrojích spadajících do kategorie chytré domácnosti.

Pokud by byl signál nedostatečný, je možné jej posílit prostřednictvím Smart Boosteru, tedy dalšího síťového prvku, který funguje na principu mesh systémů. Zdroje WiFi signálu si tak dovedou automaticky předávat uživatele, který vlastně ani neví, že se připojil k jinému adaptéru s lepším signálem.

Výrobce kladl velký důraz na design Smart Boxu, protože ten je u síťových prvků důležitější, než by se mohlo na první pohled zdát. Nevzhledné krabičky se totiž lidé zpravidla snaží někam schovat, což ale šíření internetového signálu vůbec nesvědčí. I proto mohou majitelé u nového routeru vzhled upravit pomocí designových potisků bočních stěn. Samolepky se budou prodávat samostatně za 299 Kč.

„Právě umístění modemu na viditelné místo přispívá k tomu, že je signál domácí WiFi šířen optimálně. Proto jsme si jako základní premisu určili samotný design produktu. Kladli jsme důraz na to, aby byl neutrální, ale zároveň jsme chtěli dopřát zákazníkům určitou míru individualizace. To umožní právě designové potisky bočních stěn Smart Boxu a výběr z několika designů čelního displeje. Od toho si slibujeme, že se počet uživatelů, kteří svůj modem schovávají, sníží na minimum,“ popsal Zoltán Matuška, designér druhé generace O2 Smart Box.

Lidé si budou moci pořídit nový Smart Box od května. Operátor jej bude nabízet pro své zákazníky k Internetu HD na splátky bez navýšení, a to konkrétně za 99 Kč měsíčně po dobu 60 měsíců. Celkově tedy zařízení vyjde na necelých šest tisíc korun. Během zmiňovaných pěti let nicméně bude výrobce nabízet na zařízení záruku. „Našemu produktu věříme natolik, že jsme prodloužili jeho záruční dobu na pět let, namísto zákonných dvou let,“ doplnil ředitel komerční divize O2 Richard Siebenstich.