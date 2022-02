Nedostatek čipů trápí celý svět

Masivní podpora klíčového technologického odvětví má podle komise do konce desetiletí vyvolat investice v celkovém objemu 43 miliard eur (téměř 1,1 bilionu Kč). Zatímco v současnosti se EU na celosvětové produkci čipů podílí asi devíti procenty, do konce tohoto desetiletí by to mělo být 20 procent, vyčíslila cíl šéfka Evropské komise.