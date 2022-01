Na hráče se valí nové notebooky. Co budou umět?

To nic ale nemění na tom, že vlajková loď Core i9-12900HK je nekompromisní monstrum. Je to 14jádrový čip, který má šest extrémně výkonných jader a osm úsporných. Pracovat tato novinka dovede při frekvenci 5 GHz. Zachovává si přitom solidní TDP 45 W, což by mělo mít pozitivní vliv na výdrž notebooku při práci bez nabíječky.