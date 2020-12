Loňský iPod si stále drží svoji cenovku, nový model v nedohlednu

Kvůli rostoucí popularitě chytrých telefonů by řada lidí patrně hádala, že jednoúčelová zařízení – jako jsou například kapesní multimediální přehrávače – se budou vyprodávat za zlomek ceny. Opak je ale pravdou. Loni představený iPod od Applu si stále drží svoji původní cenovku, letos se navíc nástupce neukázal a nikdo neví, kdy by se to mohlo změnit.