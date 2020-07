Koronakrize výrobě čipů neublížila, SK Hynix ztrojnásobil zisk

Ceny čipů se podle analytiků v druhém čtvrtletí zvýšily kvůli rostoucí poptávce po serverech a noteboocích od lidí, kteří museli zůstat doma, a také od zákazníků, kteří se zásobovali čipy. Hynix však varoval, že ve druhé polovině letošního roku může přijít korekce cen čipů v reakci na rušení koronavirových omezení. Další oživení by však mohlo přijít už na začátku příštího roku, a to díky investicím do serverů a díky růstu odbytu chytrých telefonů.