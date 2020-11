Dva nové Xboxy přijdou dřív než PlayStation 5

Příští týden by se na pultech tuzemských obchodů měly objevit obě nové konzole od amerického softwarového gigantu. Případní zájemci za Xbox Series X zaplatí 13 499 Kč, levnější verze Xbox Series S bude stát 7999 Kč. Pořídit si jej přitom mohou již nyní v rámci předobjednávky.

Přesně za týden – ve čtvrtek 12. listopadu – odstartuje prodej dvou nových PlayStationů s číslovkou pět v názvu. Platí to nicméně jen pro vybrané státy, do Česka a zbytku světa dorazí konzole nové generace od společnosti Sony až o týden později.

Srdcem konzole Xbox Series X bude osmijádrový procesor z dílny AMD s architekturou Zen 2, který se dovede rozpálit až na 3,8 GHz. Půjde přitom o čip s 16 vlákny. Nedílnou součástí celého čipsetu bude také integrovaný grafický čip postavený na architektuře AMD RDNA 2, který nabídne frekvenci až 1,825 GHz. Grafika by tak měla být v praxi zhruba o 20 procent výkonnější než AMD Radeon RX 5700 XT.

Případní zájemci mohou počítat také s velmi rychlým úložištěm. Konkrétně bude Xbox Series X vybaven NVMe SSD s kapacitou 1 TB. Výrobce se navíc zajímavě vypořádal i s případnou rozšiřitelností, konzole totiž bude využívat speciální proprietární 1TB SSD od Seagatu, které se bude připojovat pomocí speciálního konektoru pro zachování co nejvyšší přenosové rychlosti.

Novinka nabídne rychlou SSD jednotku s kapacitou 512 GB. Grafické jádro bude podporovat ray tracing, tedy věrnější grafiku. Konzole bude schopna přirozeněji vykreslovat stíny, světla a odlesky. Výkonu by Xbox Series S měl mít dostatek na hraní v rozlišení 1440p, a to až při 120 snímcích za sekundu. Stejně tak bude konzole nabízet dostatek systémových prostředků pro převod her z full HD na rozlišení 4K (upscaling). Na plnohodnotné hraní ve 4K však bude stavěna spíše konzole Series X.