Další problém Stadie. Levné multimediální centrum se přehřívá

Jak ale ukázala praxe, dobrý nápad má v praxi celou řadu problémů. Tak například už minulý týden se ukázalo, že i s vyšší internetovou rychlostí jim hra laguje. To jinými slovy znamená, že sice kliknou na nějaké tlačítko, ale myš zareaguje s výrazným zpožděním. V praxi jsou tak prakticky všechny akční tituly nehratelné, neboť rychlost odezvy v nich je klíčová.

Stadia byla po několika měsících čekání spuštěna v úterý 19. listopadu. Tvůrci se netajili tím, že mají od novinky velká očekávání. Konkurovat chtěli zavedeným výrobcům stolních počítačů i herních konzolí, jako jsou Sony PlayStation 4 či Xbox One od Microsoftu.

Šli na to přitom velmi chytře. V současnosti se totiž nároky moderních her kvůli věrnější grafice neustále zvyšují. Hráčům tak zpravidla i ty nejvýkonnější počítače vydrží maximálně dva, tři roky. Poté jim nezbývá nic jiného než investovat do nového „železa“.