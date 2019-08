Co notebookům v létě nesvědčí. A co je zaručeně zničí

Patrně tou nejzásadnější je chlazení. Stolní počítače jsou na velká vedra, kdy se rtuť teploměru šplhá ke čtyřiceti stupňům Celsia, připraveny lépe. Díky větším rozměrům se do nich bezproblémově vejdou výkonnější větráky pro procesor a grafickou kartu i dodatečné chlazení pro operační paměti a pevné disky.

Teplotní čidla uvnitř laptopu sice dokážou při extrémních teplotách okolo 100 °C přístroj automaticky vypnout, to už ale může být pozdě. Testy totiž prokázaly, že teploty nad 60 °C (u pevných disků nad 50 °C) výrazně snižují životnost jednotlivých komponent.

Notebook se může poničit i při přenášení. A je jedno, zda se bavíme o zabalení na týdenní dovolenou, nebo o skutečně pouhém přenesení do vedlejšího baráku. Vyplatí se proto používat tašky nebo batohy, které ochrání laptop i při pádu na zem.

Extrémně odolná pouzdra je možné pořídit už okolo 1500 korun. Při výběru je vhodné pamatovat na to, že notebook do nich musí přesně pasovat a při přenášení by neměl mít v tašce nikde žádnou vůli. Na obale se zkrátka nevyplácí šetřit.