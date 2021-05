Čipů je nedostatek. Továrny přesto budou vydělávat víc, předpovídají analytici

"Prodej automobilů se ve druhé polovině roku 2020 zotavil, omezení dodávek některých produktů na trhu s automobilovými polovodiči ale přetrvá i v roce 2021, protože trh zasáhly požáry a uzavírky továren," uvedla analytička IDC Nina Turnerová. Dodala nicméně, že tržby z prodeje automobilových polovodičů by se letos podle IDC měly zvýšit o 13,6 procenta.

"Celkově zůstává polovodičový průmysl na cestě k dalšímu roku silného růstu," uvedl Mario Morales z IDC. "Pozornost trhu se nadále soustředí na nedostatečnou nabídku ve specifických sektorech dodavatelského řetězce," dodal. Nynější investice do výrobních kapacit by podle IDC měly během několika let v polovodičovém průmyslu zajistit zlepšení situace.