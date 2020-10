Chytrý reproduktor ukryli do koule. Češi si ho ale nekoupí

Apple odhalil čtyři nové iPhony. A to není všechno

Apple odhalil čtyři nové iPhony. A to není všechno Mobil

Na české verzi oficiálních stránek Applu byste ale hledali oba modely marně. Americký počítačový gigant je v tuzemsku oficiálně nenabízí, a bohužel ani příchod menší a levnější varianty to nezmění. Je sice možné, že se v nabídce některých obchodů novinka objeví, bude to ale tím, že ji jednoduše přivezou ze zahraničí na vlastní pěst.

Pro majitele zařízení s logem nakousnutého jablka to není zas tak velká inovace, jak by se mohlo na první pohled zdát. Jde totiž o osobní asistentku Siri, kterou americký počítačový gigant v podstatě uzavřel do speciálního reproduktoru.