Češi chtějí prorazit ve světě s chytrým hlídačem věcí

Hlídač věcí bude hotový v roce 2020. „Koupíte zařízení, spárujete s naší aplikací, nastavíte, co má dělat: můžete mít senzory, na čem potřebujete. Je to jednoduché řešení pro člověka, který chce ochránit věci, na kterých mu záleží: od auta, chaty, domu po domácí mazlíčky, popřípadě i děti,“ řekl k hlídači věcí Vlach.

Hlavní část prodejů společnosti tvoří její vlastní držáky pro telefony do aut. V Prostějově vyrábí Recall i kožená pouzdra na telefony. Firma chce expandovat do EU a USA, má i zákazníky v Japonsku. Tržby Recallu z prodeje výrobků, služeb a zboží loni vzrostly meziročně o 11 procent na 210,1 milionu Kč, provozní zisk téměř o sto procent na 15,8 milionu. Vyplývá to z firemní účetní závěrky.