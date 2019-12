Bude nejvýkonnější na světě. Microsoft odhalil nový Xbox

Novinka se jmenuje Xbox Series X, doposud byla známá pod kódovým označením Project Scarlett. Výrobce se pochlubil i tím, že půjde stejně jako v případě aktuálně nabízeného modelu Xbox One X o nejvýkonnější televizní konzoli na světě.

To, co zaujme fanoušky ještě více, je ale velmi netradiční vzhled novinky. Doposud totiž konzole od amerického softwarového gigantu prakticky vždy připomínaly DVD a Blu-ray přehrávače, které bylo možné snadno umístit do stolku pod televizor.