Boj o nejlepší televizní konzoli

Vylepšení se má týkat také SSD jednotky. Nový Xbox dá tedy vale zastaralým pevným diskům, díky čemuž bude například spouštění her rychlejší až 40krát. Svižnější by měla být také odezva celého systému.

Velkého vylepšení se má dočkat také herní ovladač. Má mít baculatější tvar, což by mělo v praxi přispět k příjemnější ergonomii. Větší je také dotyková plocha uprostřed. Ovladač by měl místo obyčejných vibrací nabídnout haptickou odezvu. Ovladač se tedy bude chvět podle toho, co se bude zrovna dít na obrazovce. Podle šéfa herní a zábavní divize Sony by se díky tomu měl hráč cítit úplně jinak, když se plazí nízkou trávou a když řídí nějaký závodní speciál.