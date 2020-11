Apple všechny esa z rukávu ještě nevytáhl, chystá další podzimní tiskovku

Co dalšího americký počítačový gigant ukáže, bude jasné již příští týden v úterý. Oficiální start tiskovky je v americkém Cupertinu naplánován na 10 hodin ráno, ve střední Evropě bude tou dobou 19 hodin.

Apple odhalil čtyři nové iPhony. A to není všechno Mobil

Zástupci společnosti Apple zatím nic nepotvrdili, ale podle serveru Apple Insider by se mělo jednat o MacBook Pro a Mac Mini. Zda se ukáže ještě nějaká novinka, je otázkou. Apple chce totiž vlastními čipy Silicon vybavit do dvou let všechny své stroje.