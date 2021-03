Apple pohřbí HomePod

„Původní HomePod ukončujeme, bude i nadále k dispozici do vyprodání zásob prostřednictvím online obchodu Apple, maloobchodních prodejen Apple a autorizovaných prodejců Apple,“ stojí v prohlášení amerického počítačového gigantu.

Čekání je u konce, HomePod mini dorazil do Česka

Hlavní funkčnost nicméně zůstala zachována. HomePod je relativně sofistikované zařízení – dokáže obsluhovat chytrou domácnost na základě hlasových povelů, které mu uživatel zadá. Pro majitele zařízení s logem nakousnutého jablka to není zase tak velká inovace, jak by se mohlo na první pohled zdát. Jde totiž o osobní asistentku Siri, kterou americký počítačový gigant v podstatě uzavřel do speciálního reproduktoru.