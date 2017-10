Nové stroje by měly stavět právě na čipech z rodiny Ryzen, které doposud byly výsadou výhradně stolních počítačových sestav. Počítá se s tím, že v první vlně přinesou nové notebooky společnosti HP, Lenovo a Acer. Právě modely od těchto výrobců by měly být k dostání ještě před Vánocemi.

V druhé vlně pak budou platformu Ryzen Mobile nabízet další výrobci, například Dell či Asus. Tyto společnosti však své laptopy odhalí až příští rok. S největší pravděpodobností hned zkraje roku na největším veletrhu spotřební a výpočetní elektroniky CES, který se bude konat tradičně v lednu v americkém Las Vegas.

Dohromady se tak do prodeje chystají desítky nových strojů.

FOTO: archív výrobce

Vyšší výkon než konkurence

Platforma Ryzen Mobile, která dříve byla známá pod označením Raven Ridge, spojuje architekturu Zen známou ze stolních PC s grafickými jádry Vega. Nejprve budou k dispozici dva procesory z nové řady.

Konkrétně půjde o modely Ryzen 7 2700U a Ryzen 5 2500U, které budou určeny do ultratenkých notebooků a hybridních zařízení 2v1. Nabídnou totiž spotřebu 15 W, mohou se přesto pochlubit až o 44 % vyšším procesorovým a 161 % vyšším grafickým výkonem než konkurenční řešení.

Porovnání výkonu procesoru Ryzen Mobile s konkurenčním čipem od Intelu.

FOTO: archív výrobce

Oba procesory nabízejí čtyři procesorová jádra a osm vláken. Integrované grafické jádro Vega umožňuje plynulé hraní populárních eSports titulů v rozlišení Full HD – například League of Legends, Overwatch, Counter-Strike: Go, DOTA 2. Na reálné testy si ale budeme muset ještě nějakou dobu počkat.

„Pro rok 2017 jsme slíbili návrat inovací a soupeření do každého segmentu PC trhu a dnes naplňujeme tento slib v oblasti notebooků poté, co jsme již úspěšně uvedli nové produkty pro stolní počítače. Mobilní procesory Ryzen nabízejí špičkový výkon pro každodenní činnosti, multi-tasking i pokročilejší práci, a to vše při skvělé výdrži baterie,“ prohlásil Jim Anderson, viceprezident AMD a šéf divize Computing and Graphics.

Takto budou vypadat nové notebooky s čipy Ryzen Mobile, které se již testují v centrále AMD.

FOTO: archív výrobce