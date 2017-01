Microsoft se na konci minulého týdne pochlubil tím, že jeho tržní hodnota poprvé od roku 2000 překonala pomyslnou hranici 500 miliard dolarů, tedy více než 12,6 biliónu korun. [celá zpráva]

Je to bezesporu fenomenální úspěch, ale oslavy nejsou úplně namístě. Aktuální finanční výsledky totiž naznačují, že v otázce hardwaru se americkému počítačovému gigantu zrovna dvakrát nedaří. Příjmy z výroby vlastních zařízení – tedy tabletů, notebooků, počítačů a chytrých telefonů – klesly meziročně o 35 %.

Lumia 650 je jedním z posledních smartphonů, které Microsoft uvedl na trh.

FOTO: archív výrobce

Počítače a tablety řady Surface přinesly Microsoftu o 2 % méně než o rok dříve. Ještě dramatičtější je propad v divizi mobilních telefonů, kde příjmy klesly o rekordních 81 %.

To je však dáno především tím, že americký softwarový gigant odprodal divizi obyčejných mobilů a zároveň v uplynulých měsících nepřinesl na trh žádný nový smartphone řady Lumia.

Propadla se i herní divize

Tak trochu překvapením je i propad herní divize o 3 %, konkrétně tedy klesající zájem o televizní konzole Xbox. Microsoft totiž před Vánocemi lákal na vylepšený model One S. Ten však evidentně nezaujal natolik, aby herní divize rostla.

Xbox One S

FOTO: archív výrobce

Změnit by se to však mohlo v letošním roce – před Vánocemi by se měla totiž dostat do prodeje nejvýkonnější televizní konzole na světě, která je prozatím známá pouze pod kódovým označením Scorpio. [celá zpráva]

Je tedy vcelku možné, že Xbox One S tolik netáhl kvůli tomu, že fanoušci čekají na příchod citelně rychlejšího modelu.

Popularita Office na vzestupu



Naopak v otázce softwaru se společnosti Microsoft opravdu dařilo. Například prodeje kancelářského balíku Office 365 rostly o desítky procent. Z řad běžných uživatelů má tak tento balík již bezmála 25 miliónů předplatitelů.

Ve druhém čtvrtletí fiskálního roku 2017, který Microsoftu končil na Silvestra, podnik utržil 24,1 miliardy dolarů. To je v přepočtu více než 608,7 miliardy korun. Čistý zisk v tomto období činil 5,2 miliardy dolarů (131,3 miliardy korun).