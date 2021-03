Žižkovská raketa šíří televizní signál už 30 let

Projektem televizního vysílače pro Prahu byl koncem 70. let pověřen architekt Václav Aulický. Nepřehlédnutelná stavba s restaurací a vyhlídkou se budovala sedm let, plně do provozu byla uvedena 17. února 1992. Na technickém řešení 216 metrů vysoké věže z oceli a betonu se kromě Aulického významně podíleli také statici Jiří Kozák a Alex Bém.