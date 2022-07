Závislost na digitálních technologiích ohrožuje 445 000 Čechů

V pracovní dny tráví na síti lidé podle zprávy v průměru 130 až 150 minut, a to mimo práci a studium. O víkendu je to 160 až 180 minut. Muži jsou na internetu o 20 až 30 minut denně déle než ženy. Zatímco muži se víc věnují hraní her a sledování pornografie, ženy se pohybují víc na sociálních sítích a nakupují. Závislost hrozí podle zprávy šesti až sedmi procentům mužů a čtyřem až pěti procentům žen. S věkem riziko klesá, nejvyšší je u mladých do 25 let.